Segnalazioni per uso di stupefacenti e sanzioni al Codice della Strada

Nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità diffusa su impulso del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, in sinergia con la Centrale Operativa, hanno messo in campo un dispositivo a largo raggio impiegando uomini e mezzi, per il controllo straordinario del territorio del Comune di Mascalucia.

L’obiettivo del servizio è stato quello di contrastare lo spaccio di droga tra giovani e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Gli equipaggi dell’Arma hanno organizzato diversi posti di controllo in corrispondenza dei maggiori assi viari e delle aree più affollate, operando perquisizioni personali e veicolari.

In tale contesto, i militari si sono concentrati sulla verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada.

I dispositivi di controllo posizionati in sicurezza hanno permesso di identificare 25 persone e fermare 17 veicoli. Sono stati elevati verbali di contestazione per violazioni al C.d.S per un ammontare complessivo di 1081,00 euro. Tra le violazioni accertate: mancanza momentanea di documenti di circolazione, omessa ripetuta revisione periodica e mancata copertura assicurativa con relativo sequestro amministrativo del veicolo.

Al termine della perquisizione personale effettuata nei confronti di un 37enne residente a Mascalucia, i Carabinieri lo hanno segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di Catania perché lo hanno trovato in possesso di modiche quantità di marijuana.