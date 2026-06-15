Controlli coordinati della Polizia di Stato tra Nesima e S.Giovanni Galermo

Nuova attività di controllo coordinata dalla Polizia di Stato nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo, con una serie di verifiche capillari in molteplici attività commerciali per accertare il possesso delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima e ha visto l’impiego di diverse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e degli agenti del settore “Viabilità” e “Annona” della Polizia Locale.

Nel corso degli accertamenti, sono state controllate diverse attività di noleggio di auto e motoveicoli, due delle quali ubicate nel quartiere di San Giovanni Galermo, riscontrando alcune irregolarità di carattere amministrativo.

In un primo caso, l’accesso ispettivo eseguito dalla squadra amministrativa del Commissariato ha riscontrato un complessivo rispetto della normativa di settore, ad eccezione della mancata autorizzazione per l’installazione di un’insegna a scopo pubblicitario, che ha determinato l’applicazione di una sanzione di 430 euro. Analoga violazione è stata riscontrata nel corso di un secondo controllo in un altro autonoleggio, al cui titolare gli agenti della Polizia Locale “annonaria” hanno contestato la medesima sanzione pecuniaria. In questo secondo accertamento, però, sono emerse varie irregolarità durante le verifiche sui registri dei veicoli offerti a noleggio e dei contratti di noleggio rinvenuti tra la documentazione presente nel locale. In particolare, i poliziotti hanno accertato che tutti i contratti di noleggio trovati non erano stati registrati sul sistema “Cargos”, la piattaforma digitale del Ministero dell’Interno a cui le agenzie di autonoleggio devono obbligatoriamente registrarsi per trasmettere i dati dei clienti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Decreto Legge 113/2018, per prevenire casi di terrorismo e per garantire la sicurezza in generale, monitorando i veicoli noleggiati. Pertanto, il titolare, un catanese di 36 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di inosservanza delle prescrizioni per il noleggio di autoveicoli, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Mentre stavano effettuando il controllo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dal comportamento di un uomo che, vedendo le auto della Polizia in zona, si è affrettato a chiudere la saracinesca del suo bar, presente nelle immediate vicinanze. L’uomo, un catanese di 61 anni, già noto agli agenti del Commissariato, ha iniziato ad inveire contro di loro, proferendo diversi insulti.

Nonostante il tentativo del 61enne di tenersi lontano dai controlli, i poliziotti hanno ritenuto opportuno effettuare alcuni accertamenti, rilevando svariate irregolarità, quali la mancanza della Scia, l’installazione di insegne a scopo pubblicitario, la presenza di tende parasole installate senza alcuna autorizzazione, l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie che sono stati sequestrati. Per quanto riscontrato, sono state contestate sanzioni per 961 euro e l’uomo è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Un’altra fase dei controlli ha riguardato l’osservanza delle norme del Codice della Strada. In diversi punti strategici, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno istituito posti di controllo che hanno consentito di identificare 171 persone, delle quali 41 con precedenti, e di controllare 92 veicoli, sanzionando per circa 18.000 euro i diversi automobilisti indisciplinati. Tra le infrazioni più ricorrenti, la guida senza patente, la mancanza di copertura assicurativa e l’omessa revisione periodica del veicolo.