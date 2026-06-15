San Giovanni Galermo. Presidio del territorio e sicurezza urbana: operazione coordinata dei Carabinieri

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza percepita dai cittadini, i Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato un servizio coordinato straordinario di controllo del territorio a largo raggio secondo il dispositivo operativo denominato “Modello Trinacria”, concentrando l’attività nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio volta a prevenire fenomeni di criminalità, incrementare la sicurezza urbana e garantire un controllo capillare delle aree maggiormente sensibili, attraverso una presenza visibile e costante delle pattuglie dell’Arma. L’attività ha consentito di sottoporre a verifica 22 persone e 20 autoveicoli, oltre al controllo di 4 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso del servizio, particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza della circolazione stradale, settore che rappresenta un ambito centrale delle attività di prevenzione, poiché il rispetto delle norme del Codice della Strada costituisce un elemento essenziale per la tutela dell’incolumità pubblica. I controlli hanno consentito di accertare diverse violazioni amministrative, con sanzioni complessive per un importo pari a 4.210 euro.

Tra le infrazioni riscontrate figurano la mancata esibizione dei documenti di circolazione durante i controlli, la guida con patente scaduta e 2 violazioni di particolare rilievo relative alla circolazione abusiva con veicoli sottoposti, rispettivamente, a fermo e a sequestro amministrativo. Si tratta di condotte che, oltre a rappresentare una violazione delle disposizioni vigenti, evidenziano un mancato rispetto di provvedimenti già adottati dall’autorità e che, proprio per la loro gravità, comportano ulteriori conseguenze sanzionatorie, incluso il sequestro amministrativo del mezzo.

Questo tipo di servizi coordinati assume un’importanza strategica nel controllo del territorio, poiché consente di unire le capacità operative dei reparti territoriali con quelle delle unità di supporto specializzate, aumentando l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva. La sinergia tra i diversi assetti dell’Arma permette, infatti, di sviluppare controlli più incisivi, garantire una maggiore rapidità d’intervento e presidiare in maniera più efficace le aree considerate sensibili, offrendo al contempo una concreta risposta alla domanda di sicurezza proveniente dalla cittadinanza.