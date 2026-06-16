Acate, il maresciallo Squillace lascia il comando della stazione Carabinieri

Una benemerenza civica per il maresciallo Emanuele Pio Squillace, che dopo quasi cinque anni di permanenza al comando della stazione dei carabinieri di Acate assumerà un importante incarico in Campania, regione d'origine, al gruppo di Aversa.

A consegnare il riconoscimento assieme al sindaco Gianfranco Fidone, alla presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero e ai membri della Giunta, i vertici della Polizia Locale e alcuni rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

“Il Maresciallo Squillace – ha voluto sottolineare il primo cittadino - ha rappresentato un autorevole presidio di sicurezza e di tutela delle Istituzioni democratiche, distinguendosi per il costante impegno nella salvaguardia dell'ordine pubblico,nella protezione dei cittadini e nella promozione della cultura della legalità. A lui va il ringraziamento di tutta la Comunità acatese per il servizio prestato in favore della nostra città, con rigore, serietà e straordinario impegno.

E la speranza, sincera, è che il Comandante possa portare sempre nel cuore Acate e gli acatesi”.

Al maresciallo Squillace, a cui il Circolo di Conversazione nel 2023 conferì lo status di socio onorario, succede il collega Mario Galassi originario di San Severo di Foggia.