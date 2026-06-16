Privatizzazione aeroporti Catania e Comiso, 14 manifestazioni d'interesse

La Sac, società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, ha ricevuto 14 manifestazioni di interesse, presentate alla scadenza del termine previsto alle 23.59 di ieri dall'avviso pubblico, da operatori economici italiani e internazionali interessati a partecipare al percorso di valorizzazione e sviluppo della società per l'acquisizione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale.

"Il numero di candidature pervenute conferma l'attrattività del sistema aeroportuale gestito da Sac e l'interesse del mercato nei confronti delle prospettive di crescita degli aeroporti di Catania e Comiso, infrastrutture strategiche per la mobilità, il turismo e lo sviluppo economico della Sicilia", si legge in una nota della società.

Nei prossimi giorni prenderà avvio la fase di verifica della documentazione e dei requisiti previsti dall'avviso pubblico.

Al termine delle attività istruttorie, i soggetti ammessi saranno invitati a partecipare alle successive fasi della procedura, secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza.

Oggi, inoltre, si è tenuta l'assemblea dei soci nel corso della quale sono state individuate le regole di governance che resteranno in capo alla componente pubblica una volta completato il processo di privatizzazione. Tali disposizioni saranno rese note ai soggetti ammessi alla seconda fase della procedura.

"L'operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento e valorizzazione di Sac, con l'obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere ulteriormente lo sviluppo infrastrutturale, la competitività e la crescita del sistema aeroportuale siciliano nel lungo periodo", conclude la nota. (ANSA)