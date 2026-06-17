Modica. Bonus asili nido, l'assessore: verso la soluzione dei problemi

"Siamo arrivati alla risoluzione del problema sul mancato rimborso alle famiglie delle ‘rette asili nido’. Secondo l'iter delineato dalla nostra Amministrazione per la parte politica e dal Dirigente del I settore per la parte gestionale, lunedì 8 giugno abbiamo convocato la Commissione tecnica multidisciplinare costituita ad hoc che si è insediata già mercoledì scorso definendo gli step di lavoro ed il relativo cronoprogramma. Giovedì 11 giugno è partito l’invito agli asili nido comunali privati per un incontro esplicativo e oggi, mercoledì 17 giugno, c’è stato l'incontro in Sala Spadaro al Comune di Modica fra la stessa commissione, io nel mio ruolo di assessore alle Politiche sociali e i rappresentanti degli asili nido". E' la nota dell'assessore alle politiche sociali, Concetta Spadaro.

"Il nostro comune, in riferimento alla normativa vigente, risalente al 2013, ha presentato i vari aspetti della problematica e ha fornito ai rappresentanti degli asili nido la check list dei documenti utili per essere inseriti nell'Albo ufficiale. Adesso siamo in attesa della documentazione da parte degli asili stessi e, non appena pervenuta, ci faremo carico di istruire in tempi strettissimi i vari fascicoli necessari e costituire un albo ufficiale da inviare all'INPS. In questo modo, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, potrà ricominciare ad erogare il rimborso alle famiglie, con effetto retroattivo, risolvendo l’impasse”.