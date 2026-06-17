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Scontro fra una moto e un'auto sulla Modica-mare: ferito giovane centauro

Scontro fra una moto e un'auto sulla Modica-mare: ferito giovane centauro

CronacaRagusa

Un giovane motociclista ferito: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata sulla Modica-mare, in contrada Zappulla. Per cause da accertare si sono scontrate una moto di grossa cilindrata e un'auto Mitsubishi. La peggio è toccata al giovane centauro che è stato ricoverato all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Illeso il conducente della vettura. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e la Polizia locale di Modica per i rilievi.

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