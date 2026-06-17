Modica, il convegno su "Donazione di organi e trapianti": la cultura della vita

A Modica studiosi, ricercatori e illustri professionisti hanno partecipato al convegno su “Donazione di Organi e Trapianti - Informazione e Opposizioni” tenutosi a fine maggio.

L’assise nazionale è stata patrocinata dal Comune di Modica e dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dal CRT Sicilia e dal Promise di UNIPA.

Il convegno è stato aperto da un contributo del Prof. Ignazio Marino (Professore Emerito di Chirurgia presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia) che, nella sua esposizione ha toccato anche i temi dell’internazionalizzazione e sviluppi della donazione d’organi.

A seguire, si è registrata la relazione del Prof. Luciano Potena (Professore ordinario, Direttore della UOC di Medicina Interna Cardiovascolare e della SSD Insufficienza Cardiaca e Trapianti S.Orsola) che ha tratteggiato l’attuale “stato dell’arte” in Italia sul tema donativo e dei trapianti.

Ulteriore contributo è stato presentato dalla Prof.ssa Daniela Mercante (dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ex Provveditorato agli Studi di Ragusa) sul coinvolgimento del mondo della scuola sulla donazione degli organi, individuato come momento formativo ed educativo delle giovani generazioni, oltre che sociale ed aggregante.

Il Comune ospitante, nella sua relazione il Dottor Rosario Caccamo (Dirigente Affari Generali tra le cui competenze rientrano anche Anagrafe e Stato Civile) ha riferito della pratica che si registra concretamente e quotidianamente allo sportello dell’ufficio rilascio carte d’identità (che già da adesso registra un forte incremento di richieste proprio in prossimità della data del 3 agosto prossimo, in cui cesseranno di avere efficacia tutti i documenti di riconoscimento cartacei).

L’ultimo intervento della prima sessione del Convegno è stato curato dalla Prof.ssa Ginevra Malta (UNIPA Diritto Sanitario e Responsabilità Etico-Professionali Giuridiche) introdotta dal contributo della Prof.ssa Antonina Argo, sulle specificità garantiste del nostro sistema normativo.

La prima giornata dei lavori si è conclusa con la preview del docufilm “Figghia mia ti cuntu” che partendo dall’esperienza autobiografica dell’autore (Avv. Corrado Garofalo - trapiantato di cuore) traduce visivamente la personale esperienza in termini oggettivabili e concreti, corroborando il documentario con testimonianze e contributi medico scientifici che informano sui concetti fondamentali della donazione di organi e del trapianto, illuminando quegli aspetti meno noti (e che tanto timore generano nella collettività, come per esempio la fondamentale differenza tra coma e morte… accertata clinicamente) come anche gli aspetti specifici della donazione come la esplicitazione di quali organi sia possibile donare e del come e dove poter fare la propria dichiarazione di assenso per diventare donatori di organi cellule e tessuti. Il docufilm è stato pensato e voluto per poter essere proiettato -in special modo- nelle scuole a beneficio degli studenti delle ultime classi degli istituti superiori (ma non se ne esclude la fruizione anche in altre aggregazioni sociali) come introduzione a un opportuno approfondimento con compresenza di medici e testimoni trapiantati o familiari che hanno acconsentito al prelievo degli organi dai propri cari.

La seconda sessione dei lavori della mattinata di sabato 30 si è aperta con la lettura drammatizzata di alcune dichiarazioni/testimonianze (tratte da uno studio avviato da Atcom in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti di persone inserite in lista e in attesa di trapianto ed anche dalle altre dichiarazioni rilasciate da coloro dopo aver ricevuto il Dono e quindi, rinati a nuova vita.

Di rilevante interesse, poi, il contributo offerto dalla Dott.ssa Lucia Golfieri (Responsabile Servizio Psicologia Clinica Osp. S.Orsola di Bologna) che ha tratteggiato l’importanza del sostegno psicologico verso i pazienti e le famiglie che percorrono il complesso cammino verso e dopo il trapianto d’organo: importante tassello per la migliore fruizione del percorso trapiantologico che deve essere seguito sin dalla iniziale presa in carico al momento dell’inserimento in lista e proseguito fin oltre l’avvenuto trapianto.

Momento clou della seconda giornata dei lavori è stato il forum partecipato ed arricchito dalla compresenza con i Professori Salvatore Gruttadauria (Direttore del Programma di Chirurgia Addominale dell’ISMETT di Pa), Francesco Calabrò (chirurgo dei trapianti e già responsabile CRT Veneto, ha subito esso stesso un trapianto di cuore) e Salvatore Amato (Ordinario di Filosofia del diritto e bioetica UNICT) e con Erika Cordella (Responsabile Centro Regionale Trapianti E.R.) e Giorgio Battaglia (Direttore CRT Sicilia) i quali hanno lungamente approfondito e contribuito a chiarire lo stato attuale della donazione degli organi e dei trapianti in Sicilia allargando la visuale alle esperienze dell’Emilia Romagna e del Veneto così offrendo significativo raffronto tra le differenti realtà grazie ai contributi delle figure dei massimi dirigenti in carica ed in quiescenza dei rispettivi Centri Regionali Trapianti delle tre regioni.

Ultimo intervento dei lavori è stato svolto dalla dottoressa Giusi Tancredi (referente per la qualità dell'Unità di Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Sciacca) che ha rappresentato l’importanza della donazione del sangue cordonale, evidenziando come questa generosa e significativa forma di donazione si raccoglie in un momento di gioia quale quello della nascita di una nuova vita e che, per i benefici che ne derivano andrebbe diffusa e generalizzata.

La conclusione della giornata ha visto la presentazione del Progetto QrCode, una campagna multisoggetto pensata e realizzata come veicolo per aiutare a divulgare e far riflettere sull’importanza della donazione degli organi, aiutando, anche, a fugare incertezze, dubbi e false credenze.

Il progetto ha sviluppato e realizzato un manifesto dove un testimonial (l’attore Andrea Tidona) invita a scansionare un qrcode che rimanda ad una pagina dove possibile visionare diversi spot per potersi approcciare -con una comunicazione semplice e chiara- al mondo della Cultura del Dono.

La campagna è scritta e generosamente interpretata da gente comune che crede nella Cultura del Dono e che si è cimentata nelle performance interpretative.

Il convegno è stato condotto da Marco Magheri, giornalista e segretario generale di Comunicazione Pubblica, che ne ha guidato tempi ed interventi.

L’appuntamento modicano è stato fortemente voluto dal suo ideatore ed organizzatore (che si è speso senza riserve) Corrado Garofalo, avvocato modicano e trapiantato di cuore, cui va il merito di aver fatto convergere nella città siciliana personalità di tanto prestigio e spessore culturale.

Il successo dell’iniziativa ha gettato, così, le basi per costituire un appuntamento annuale fisso anche per riflettere sul tema della Cultura del Dono che necessità di costanti monitoraggi ed input creativi affinché possa sempre più permeare la società italiana e ridurre quel tasso di opposizioni che solo una corretta e capillare comunicazione può superare.

“La peculiarità del convegno è consistita nella coniugazione di contributi medico scientifici corroborati dalla umanizzazione dei concetti teorici, attraverso la testimonianza delle persone portatrici del Dono o degli alfieri della cultura del Dono che (attraverso il loro senso civico ed altruistico) hanno acconsentito generosamente al prelievo degli organi dei propri cari, realizzando -nel peggior momento- la scelta migliore e regalando vita a quei soggetti che nel trapianto riponevano la propria ultima possibilità di vita”, ha concluso Corrado Garofalo.