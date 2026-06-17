Carabinieri arrestano un vittoriese per furto aggravato di energia elettrica.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con l’intensificazione dei controlli del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza e tutelare la proprietà privata.

In particolare militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, effettuati nel territorio del comune di Vittoria, hanno proceduto all’arresto di D.F. 37enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altro motivo, ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. Infatti, durante il controllo della persona agli arresti e una verifica all’interno della sua abitazione, i Carabinieri constatavano la manomissione del contatore e un allaccio abusivo, realizzato in maniera da bypassare il sistema di misurazione e prelevare l’energia senza pagarla. Veniva chiesta l’assistenza e l’intervento sul posto di personale tecnico della società “ENEL S,P.A.” che ripristinava il regolare funzionamento del misuratore.

Il trentasettenne, considerata la flagranza del reato, veniva denunciato in stato d’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il Tribunale di Ragusa ha poi convalidato l’arresto e ordinato la liberazione del detenuto per tale capo di imputazione, in attesa dell’instaurazione del contraddittorio e della conferma delle ipotesi accusatorie. Dopo l’udienza l’uomo è stato pertanto riaccompagnato presso la sua abitazione ove prosegue la detenzione in regime di arresti domiciliari cui era sottoposto per altri fatti.

Il suo grado di colpevolezza sarà verificato nel corso del procedimento penale, così come legislativamente previsto.