Modica, ecco il calendario della disinfestazione 2026

E’ stato reso noto il calendario della prima tornata della Campagna di disinfestazione; gli interventi saranno dalle 23,45 alle 5 del mattino, in tutte le aree della città, urbane ed extra urbane, nelle frazioni, in modo da rendere tranquilla l’estate dei residenti e di quanti verranno nel nostro territorio per trascorrere le ferie. Saranno cinque le notti destinati alla disinfestazione, ha comunicato il Sindaco - da quella tra domenica e lunedì prossimi e si concluderanno all’alba di sabato mattina”

m“Come amministrazione comunale di Modica, ha dichiarato Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia: abbiamo pianificato gli interventi su tutto il territorio e già nella notte tra domenica e lunedì, saranno interessati tutti i quartieri del territorio comunale.

Ecco il calendario degli interventi di disinfestazione:

- 22 giugno 2026 dalle ore 23,45 alle ore 05.00 - Cimitero Comunale C.da S. Antonio Piano Ceci, Via Mantegna Idria, Via S. Benedetto sino intersezione con la Via Modica-Ragusa, Via S. Benedetto, Via Dente Crocicchia, C/da Piano Ceci, Via Pluchino, C.da Scardacucco, Via Dente Crocicchia, (Zona Dente) Via Ruffino, Via R. Cascino, Via D. Chiesa, Via G . Modica, Via Oberdan, Slargo X I Febbraio, Via XXIV Maggio, Via Nazzario Sauro sino a l Boccone del Povero, Via Battisti, Via Nuova S. Antonio, Via M. Pulino, Via Stazione Zona Stazione Ferroviaria, Via V. Veneto, Via Fiumara (fino al n.7/A di fronte abbeveratoio), area impianto depuratore di c.da Fiumara, Viale M. D'Oro, P.zza C. Rizzone, Via V. Veneto, Via Tirella sino al Ponte S. Giuliano, Via Mercè, Via Gerratana sino al Ponte Passo Gatta, Viale Quasimodo, C.so Umberto, P.zza C. Rizzone, P.zza Campailla, Quartiere San Paolo, C.so Garibaldi, Via Napoli, C.so Umberto (area a verde S.Giuseppe u timpuni).

- 23 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 - C.da Montesano, San Giacomo, Villa Barco, Via Bussello, Via Cellina, Frigintini Centro Abitato, Via Gianforma, Via Calanchi, Via Campanella, impianto di depurazione d i C.da Cucco, C.da Scalonazzo, Torre Pallazzelle, C.da Pozzo Cassero, Via Roma (sospendere dal negozio l'Esagono fino al ponte Passo Gatta), C.da Fasana, San Giugiuzzo, Via Modica Giarratana fino al distributore carburante, Via Vanella 9 e 11, Zona abitata adiacente al Pala Rizza, C.so Sicilia, Via Modica Giarratana, Vanella 11, Vanella 9 , C.da Fasana, Via S. Bartolo Addolorata, Via Catagirasi, Via Toscanini, Viale Manzoni e traverse limitrofe, Via Loreto e traverse limitrofe, Via Loreto Gallinara sino alla fabbrica Polara, Viale Manzoni, Via Don Bosco, Chiesa di Santa Maria del Gesù, Via Botta, Via Roma, C.so Sicilia, Via Modica Giarratana sino alla Griglia D'Oro, C.so Principessa Maria del Belgio, Via Gesù e traverse limitrofe, C.so Regina Margherita e traverse limitrofe, P.zza S. Teresa, C.so Regina Elena, C.so V. Emanuele, Via Nino Barone, C.so San Giorgio, Via Fontana e zona ex Mattatoio (area a verde parco Basile).

- 25 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 - Ponte S. Giuliano, San Elena, Catanzaro Pizzilli, C.da Pietre Nere, C.da Trebalate, Cava Ispica, zona archeologica Cava Ispica, C.da Cannizzara, C.da Passo Parrino, C.da Abremi, C.da Bosco Cavette Serrameta, c.da Serrameta, San Marco Mista, C.da Violicci, Ponte San Giuliano, Cozzo Rotondo, Rocciola scrofani, Via Sulsenti, Via Giovanni Paolo II, C.da Torre Rodosta Calicantone, Via Trapani Rocciola e traverse limitrofe, Via Trani e traverse limitrofe, Via Nazionale, Via Caitina (sospendere dal n. 29 al n. 31), Zona Monserrato, Zona scuole, Viale Fabrizio, Via Silla e traverse limitrofe, Via M. Scevola, Via Silla (Villa Silla), Via Duilio, Via Romolo, Via Nazionale, Stadio V. Barone e aree limitrofe, Piazza Libertà, Via S. Cuore e traverse, Piazzale Tribunale, Via R. Partigiana e traverse limitrofe, Via Risorgimento e traverse limitrofe.

- 29 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 - Mulino San Filippo, Chiesa S. Filippo i n fondo lottizzazione villette, (esenzione intervento i n C.da Calvario S.Filippo civici 5 2 - 5 4 tratto compreso tra cantina Frasca e Modicana Mangimi) C.da Quartarella sino alla rivendita tabacchi, Via Sorda Sampieri, Via Modica Ispica con Vie limitrofe e sino alla curva denominata Gigi Olivari, Zona Artigianale, Via Michelica ( traversa ditta Cavallo e Abate), C.da Musebbi, e x S.S. 115 e traverse limitrofe, C.da Treppiedi Sud, C.da Treppiedi Nord, Via Sorda Scicli, C.da Pirato Grande, Cava Maria, Zona San Luca (in prossimità della Chiesa di S. Luca), Bar Fucsia.

- 30 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 - Tutto il centro abitato della frazione di Zappulla, aree A.S.I., impianto di depurazione reflui di c.da Maganuco dell'I.R.S.A.P. ed aree circostanti, zone paludose nei pressi dell'Hotel Cabrera, tutto il centro abitato della frazione di Maganuco, Punta Regilione, Via del Laghetto con aree e traverse limitrofe, Via Lipari e traverse limitrofe, Strada Provinciale Pozzallo Sampieri di competenza comunale, area abitata Oasi dei Re, Via Verrazzano e tutto i l centro abitato di Marina di Modica, (bambinopoli e parco costiero).