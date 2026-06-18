Catania, controlli straordinari nel quartiere San Cristoforo

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, un’attività di controllo straordinario del territorio nel quartiere San Cristoforo per il raggiungimento di molteplici obiettivi sotto il profilo del rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.

Gli accertamenti hanno riguardato in particolare alcune sale gioco e alcuni centri scommessi ubicati nella zona.

Con il coordinamento dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, coadiuvati dal personale del servizio “annona” della Polizia Locale, hanno svolto le verifiche di competenza sui macchinari installati all’interno di quattro sale gioco del quartiere, in molti casi frequentate da soggetti con precedenti penali e di polizia. Una di queste sale giochi di recente era stata destinataria di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività, emesso dal Questore per la presenza abituale di pregiudicati, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In tutti i casi, i poliziotti della Questura di Catania hanno fornito una puntuale ed efficace cornice di sicurezza nelle fasi di accertamento della regolarità delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Sul piano amministrativo, il personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli non ha riscontrato irregolarità. La Polizia Locale, invece, in un centro scommesse di via Della Concordia ha sanzionato il titolare poiché somministrava bevande in violazione delle norme che vietano la possibilità di esercitare entrambe le attività nel medesimo locale, dovendo tenere distinte le due diverse tipologie di clientela.

Un’altra fase dei controlli coordinati dalla Polizia di Stato ha riguardato la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, a garanzia dei commercianti che, scrupolosamente, rispettano le norme di settore.

In particolare, sono stati controllati diversi venditori ambulanti di frutta e verdura presenti in più punti del quartiere, tutti sanzionati dalla Polizia Locale per occupazione abusiva di suolo pubblico: uno di loro aveva trasformato l’attività da itinerante a posto fisso e vendeva prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione. Un altro ambulante, invece, aveva realizzato una vendita abusiva di materassi in strada, mentre un terzo, un tappezziere, non aveva effettuato l’iscrizione all’albo artigiani e aveva allestito, all’esterno del totale, forme di pubblicità non autorizzata.

Contestualmente, i poliziotti della squadra volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale”, unitamente agli agenti del settore “viabilità” della Polizia Locale, hanno istituito molteplici posti di controllo, nei punti strategici con maggiore densità veicolare, per verificare l’osservanza delle norme del Codice della Strada. Sono state identificate 93 persone, delle quali 30 già note alle forze di Polizia, e sono stati controllati 42 veicoli, tra auto e moto.

In totale sono state contestate sanzioni per 38 infrazioni, la maggior parte per mancato uso del casco protettivo, assenza di assicurazione per la responsabilità civile e mancata revisione periodica del veicolo. Alcuni conducenti sono stati sanzionati anche per non aver mai conseguito la patente di guida.