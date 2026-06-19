Tribunali da salvare in Sicilia, si prenda esempio dal “modello Abruzzo”

Una lezione di buona politica dall’Abruzzo dove ci sono quattro tribunali di salvare e il disegno di legge sulla nuova geografia giudiziaria da portare in aula entro la fine dell’anno. Gli uffici giudiziari da non fare morire sono quelli di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. E’ la ormai decennale battaglia contro la famigerata riforma del 2012 che cancellò i cosìddetti Tribunali minori per creare dei pachidermi giudiziari e mandò a quel paese la Giustizia di prossimità voluta dall’Unione europea.

Una battaglia che il Comitato pro Tribunale di Modica conosce bene per averla combattuta da quasi 15 anni. Le iniziative abruzzesi sembrano aprire nuovi spiragli e sono indicative di una metodologia mutuabile nel caso del Tribunale di Modica e di quelli da riaprire in Sicilia, vale a dire Mistretta e Nicosia.

“Lavoriamo uniti per il bene dei territori” è l’appello alle forze politiche abruzzesi, affinché si remi in una sola direzione per arrivare al più presto alla discussione in aula. E in un clima di collaborazione – come si legge sul sito terremarsicane.it – si è svolto giovedì, a Roma, l’incontro tra i sindaci dei quattro comuni che ospitano i Tribunali abruzzesi da salvare, rappresentanti degli Ordini forensi e il presidente della Commissione giustizia alla Camera, Ciro Maschio. All’incontro – favorito dall’interessamento dei politici del territorio – hanno partecipato anche parlamentari di Fratelli d’Italia.

Dopo aver ribadito alla delegazione la volontà del Governo di procedere all’approvazione del Disegno di legge sulla revisione della geografia giudiziaria, il presidente Maschio ha affermato che entro le prossime due-tre settimane verranno concluse le audizioni. Successivamente potranno essere presentati gli emendamenti al DDL che verranno discussi entro un mese, se nessuna forza politica farà ostruzionismo. Se l’iter procederà secondo questa tempistica, il testo della legge verrà discusso in aula tra i mesi di settembre e ottobre. Se, invece, ci saranno opposizioni, i tempi si dilateranno e si dovrà optare per un’ulteriore proroga di almeno due anni.

Con buona pace della “Giustizia di prossimità”!

(Nella foto, il Palazzo di giustizia di Modica)