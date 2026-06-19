Galbani Santa Lucia e Consorzio di Tutela IGP Pomodoro di Pachino insieme per l'estate italiana

Per celebrare una delle combinazioni più amate dagli italiani, Galbani Santa Lucia, marchio storico di Galbani e parte di Lactalis Italia, e il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino danno vita a una collaborazione che mette al centro due protagonisti d'eccellenza della tradizione gastronomica nazionale: la mozzarella e il pomodoro. L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa di valorizzare ingredienti iconici che, insieme, danno vita alla caprese, una delle preparazioni più presenti sulle tavole estive degli italiani. Da un lato la qualità e l’affidabilità di Mozzarella Galbani Santa Lucia, dall’altro il Pomodoro di Pachino IGP, eccellenza tutelata e profondamente legata al territorio della Sicilia sud-orientale, dove particolari condizioni climatiche e ambientali contribuiscono a definirne le caratteristiche distintive. La collaborazione si traduce in un’attività di co-marketing dedicata, pensata per valorizzare l’abbinamento tra i due ingredienti e accompagnare il consumatore nella riscoperta di uno dei grandi classici dell’estate italiana. Sulle confezioni di Pomodoro di Pachino IGP verrà infatti apposto un bollino dedicato che promuove l’abbinamento con la nuova mozzarella. Protagonista della collaborazione, la nuova Mozzarella Galbani Santa Lucia Insaporita al Basilico è un’innovazione sviluppata dalla ricerca e sviluppo italiana di Galbani e arrivata sul mercato a fine aprile 2026. Grazie all’aroma naturale di basilico, il prodotto arricchisce la ricetta tradizionale con una nota fresca e delicata, offrendo una reinterpretazione contemporanea della caprese capace di esaltarne gusto e profumo. Morbida, senza conservanti e disponibile nel formato da 125 grammi, la nuova Mozzarella Galbani Santa Lucia Insaporita al Basilico è pensata per accompagnare i consumatori nelle occasioni di consumo tipiche della bella stagione: dalle insalate ai piatti freddi, fino alle preparazioni più creative. Ideale per la caprese, stimola la creatività in cucina e rappresenta un invito a riscoprire uno dei grandi classici dell’estate italiana attraverso ingredienti di qualità e sapori autentici. "La capacità di innovare partendo dalla tradizione è da sempre uno degli elementi distintivi di Galbani e di Galbani Santa Lucia. Con la nuova Mozzarella Galbani Santa Lucia Insaporita al Basilico vogliamo offrire ai consumatori una proposta capace di coniugare qualità, creatività e semplicità d’uso, reinterpretando in chiave contemporanea uno dei piatti simbolo dell’estate italiana. La collaborazione con il Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP nasce proprio dalla volontà condivisa di valorizzare ingredienti iconici del Made in Italy e celebrare il piacere della convivialità a tavola", commenta Wiebke Klaass, Direttrice Marketing BU Cheese, Gruppo Lactalis Italia. " Questa collaborazione dimostra che quando imprese e territori fanno squadra, il Made in Italy vince. Portare il Pomodoro di Pachino IGP accanto a un marchio leader come Santa Lucia significa dare valore al lavoro dei nostri produttori e offrire al consumatore finale una garanzia di origine e qualità certificata", dichiara Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino .