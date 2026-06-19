Floridia: arrestato 25enne trovato in possesso di una pistola e di sostanza stupefacente

I Carabinieri della Tenenza di Floridia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno tratto in arresto un 25enne di Floridia con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio.

Nel corso di una perquisizione effettuata al suo domicilio è stata rinvenuta una pistola a tamburo con relativo munizionamento, oltre ad alcune dosi di cocaina e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’arresto è stato convalidato.