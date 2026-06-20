ou
ULTIME NOTIZIE

Pozzallo, lavori su linee elettriche il 24: vanno rinviati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
"Pensare una nuova Modica": il PD "si affida" ai numeri e agli esperti

"Pensare una nuova Modica": il PD "si affida" ai numeri e agli esperti

PoliticaRagusa

Sala gremita, venerdì 19, all'Auditorium Floridia: cittadini, professionisti e imprenditori hanno partecipato a "Pensare una nuova Modica — Dal centro storico alla Città", l'incontro pubblico promosso dal Partito Democratico di Modica.
Ad aprire i lavori - come riferisce una nota del PD di Modica - il Segretario Regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che, con un forte apprezzamento per l'iniziativa e per il suo metodo, ha richiamato i dati di partenza della città: il dissesto del Comune e il declino demografico. Dopo i saluti del Segretario cittadino Francesco Stornello e del Segretario provinciale Angelo Curciullo, il confronto è entrato nel vivo con le relazioni del Prof. Fausto Carmelo Nigrelli (urbanista, Università di Catania) e della Prof.ssa Licia Lipari (sociologa, UniCT). Al centro, i dati. Nigrelli ha riferito che a Modica circa il 60% delle abitazioni è vuoto — con punte del 68% a Marina di Modica e del 54% a Modica Bassa — a fronte di un reddito medio dichiarato di circa 15.700 euro, molto sotto la media nazionale, e di forti diseguaglianze. Lipari ha letto il territorio con i dati ISTAT: una popolazione di circa 53.500 abitanti in forte invecchiamento e un uso del suolo per oltre l'80% agricolo. Da entrambi un messaggio netto: prima i numeri veri, poi i progetti; non la retorica della partecipazione, ma co-progettazione e co-pianificazione.
A seguire, l'esperienza di Frankie Terranova (già Assessore alla Cultura di Noto) sul valore dell'identità, un ricco dialogo con la sala e l'intervento dell'On. Nello Dipasquale sugli strumenti legislativi a servizio dei centri storici. La moderazione è stata affidata a Leonardo Lodato, caporedattore de La Sicilia.
«Questa serata non è un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso di co-progettazione della città — ha dichiarato in chiusura il Segretario cittadino del PD, Francesco Stornello —. Non un comizio, ma un cantiere di idee fondato sui dati e aperto a tutti. La bellezza di Modica non basta: servono un progetto e una visione. Da qui parte il lavoro, perché Modica e i modicani hanno diritto a rispetto, futuro e speranza».

Potrebbero Interessarti