Pozzallo, lavori su linee elettriche il 24: vanno rinviati

Allarmata segnalazione da parte di residenti ed esercenti di via Mazzini, a Pozzallo, dopo la comparsa di un avviso che informa di una ‘programmata’ interruzione dell’energia elettrica dalle 9.30 e sino alle 17.15 di mercoledì 24 giugno. Lo riferisce in una nota la presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri. " Inutile dire che il 24 giugno non è un giorno come tutti gli altri per la nostra Città - afferma - ma è un giorno di festa, la Festa del Patrono San Giovanni. L’interruzione riguarda anche ampi tratti di via D’Acquisto, via Sicilia, via Trento, via Sardegna e via delle Fosse Ardeatine e creerebbe gravi disagi ad attività di ristorazione e strutture ricettive. Ho chiesto a chi di competenza che i lavori programmati, seppur necessari, siano differiti in modo da creare meno disagi possibili".