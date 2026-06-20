Emergenza fauna selvatica in Sicilia, allarme tra le aziende agricole

Emergenza fauna selvatica, in particolar modo cinghiali, in Sicilia. Numeri in forte crescita che hanno fatto scattare l’allarme tra le aziende agricole particolarmente colpite da questo fenomeno. Ad occuparsi della problematica l’Onorevole Ignazio Abbate, primo firmatario del disegno di legge depositato all'Assemblea Regionale Siciliana insieme ai colleghi Pace, Auteri, Marchetta e Messina. “La crescita esponenziale e incontrollata della fauna selvatica -commenta l’Onorevole Abbate - in particolare delle popolazioni di cinghiali, non è più solo un problema ambientale, ma una vera e propria emergenza economica e sociale per la nostra Isola. Le nostre imprese agricole, già colpite da innumerevoli crisi, assistono impotenti alla distruzione sistematica dei propri raccolti e dei pascoli. Non possiamo lasciarle sole”. Il testo del DDL propone una modifica sostanziale all'articolo 7 della legge regionale n. 33/1997, introducendo misure urgenti attraverso l'intervento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. “La norma prevede la corresponsione di indennizzi che copriranno dal 10% fino al 100% del danno accertato sulla produzione lorda vendibile delle imprese agricole".

Nella foto: Abbate (a sinistra) e Pace.