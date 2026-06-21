Tragedia alle porte di Palermo, auto travolge un gruppo di ciclisti: muore una donna

Un’auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta e un altro è ferito. È accaduto vicino Pioppo, alle porte di Palermo.

Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori.

La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoletta Rusu e aveva 41 anni. Il compagno che era con lei è stato portato al pronto soccorso in stato di choc, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale Ingrassia. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta Pioppo, frazione di Monreale, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo.

La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari. Indagano la Polizia Municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.

Il cordoglio di Federciclismo Sicilia

«Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile. Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea Calandra e al presidente della ASD Sport e Nutrition giunga il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze». Lo scrive Federciclismo Sicilia dopo il tragico incidente costato la vita a Nicoleta Rusu, ciclista di 41 anni. (GDS online)