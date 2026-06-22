Traffico illecito di rifiuti, cinque ai domiciliari e azienda sequestrata a Gela

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela questa mattina hanno eseguito una misura di arresti domiciliari per il manager della società in house Impianti Srr, l'ingegnere Giovanna Picone, che gestisce la discarica pubblica di Timpazzo, a Gela.

Domiciliari anche per i tecnici di riferimento, l'architetto Giuseppe Bellavia e l'ingegnere Salvatore Parlatore, e per i responsabili d'area del sito di conferimento, Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza.

Sono accusati di traffico illecito di rifiuti e di illeciti nella gestione dei rifiuti che arrivano dagli altri comuni della Sicilia. La società Impianti Srr, controllata dalla Srr4, è stata sequestrata ed è stato nominato un commissario.

Dalle indagini è emerso che nella discarica di Timpazzo sono stati conferiti, movimentati e successivamente interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati in assenza dei cicli di trattamento previsti, per circa 10-12.000 tonnellate. Inoltre si è accertato che i rifiuti organici provenienti dai comuni soci e che, in quanto tali, dovevano essere trattati all'interno dell'impianto, venivano spesso versati in discarica. Tutti gli indagati hanno respinto le accuse. (ANSA)