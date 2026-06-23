Siracusa: la Polizia di Stato ferma uno scafista egiziano

Nel pomeriggio di sabato la Squadra Mobile ha eseguito il fermo di Polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino egiziano di ventinove anni, con precedenti per violenza sessuale e reati in materia di immigrazione

Nel corso della mattina del 20 giugno ventuno migranti, di varie nazionalità, sono sbarcati autonomamente a Portopalo di Capopassero.

A seguito delle consuete procedure di identificazione svolte dalla Polizia Scientifica e dall’Ufficio Immigrazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto elementi gravemente indizianti circa la responsabilità dello straniero nella conduzione della traversata. Da una prima ricostruzione dei fatti, che dovrà trovare riscontro nella fase processuale nel contraddittorio tra le parti quando si formeranno le prove, è emerso che i migranti sono partiti dalle spiagge libiche di Homs la sera del 18 giugno ed il ventinovenne egiziano ha condotto l’imbarcazione tutto il tempo. A riscontro delle dichiarazioni dei migranti, raccolte dagli investigatori, all’interno dello zaino dell’uomo sono stati trovati un telefono satellitare, un dispositivo GPS ed uno “starlink”, device per il collegamento satellitare e wi-fi.

Il fermo è stato convalidato dal G.I.P. nella mattinata odierna ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.