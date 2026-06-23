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Carabinieri Noto: controlli amministrativi con sanzioni per 12.800 euro

Carabinieri Noto: controlli amministrativi con sanzioni per 12.800 euro

CronacaSiracusa

Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno effettuato controlli amministrativi agli esercizi commerciali, eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga e controlli alla circolazione stradale.
Nel corso dei controlli amministrativi, i Carabinieri, coadiuvati dallo S.PRE.S.A.L. dell’A.S.L. di Siracusa hanno contestato, al titolare di due esercizi commerciali, violazioni a vario titolo per mancate conformità elevando sanzioni per 12.800,00 euro.
Ad una 21enne, titolare di un altro esercizio commerciale, l’A.S.P. ha contestato violazioni in materia di HCCP elevando sanzioni per 2.000.00 euro.
Ad un 34enne, titolare di altro esercizio commerciale, il N.I.L. ha contestato la presenza di tre lavoratori irregolari, elevando sanzioni per 14.200.00 euro con contestuale sospensione dell’attività, mentre il N.A.S. ha contestato l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con conseguente segnalazione all’Ente Comunale.
Nell’ambito dello stesso servizio sono stati controllati complessivamente 94 veicoli e 164 persone, sono state elevate sanzioni al Codice della Strada per un importo di 1.082,00 euro ed un veicolo è stato sequestrato.

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