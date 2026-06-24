Acate, nuovo asilo nido: l'opposizione consiliare chiede accesso agli atti

Le forze di opposizione di Acate non mollano sulla “querelle” del nuovo asilo nido accanto allo storico Convento dei Cappuccini, oggi sede dell’Ufficio Tecnico e della Biblioteca civica.

I consiglieri Comunali del gruppo Caruso Sindaco, insieme ai consiglieri Failla e Campagnolo, hanno presentato una richiesta di accesso agli atti al Comune di Acate per richiedere tutta la documentazione relativa alla struttura che si sta realizzando, alle autorizzazioni rilasciate, ai pareri acquisiti, ai costi sostenuti e alle valutazioni effettuate dagli enti competenti. Contestualmente hanno richiesto un incontro con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa per comprendere nel dettaglio l’iter autorizzativo seguito e le motivazioni che hanno portato al rilascio dei necessari pareri. “Riteniamo doveroso fare chiarezza – spiegano - su un intervento che sta suscitando un ampio dibattito tra i cittadini e sul quale, ad oggi, non vi è mai stata una condivisione preventiva in Consiglio comunale. Per questo motivo nessuno di noi consiglieri era a conoscenza né delle caratteristiche progettuali dell’opera né delle modalità e della collocazione con cui sarebbe stata realizzata”. E contestualmente precisano: “Sia chiaro: nessuno mette in discussione l’importanza di realizzare servizi utili ai bambini e alle famiglie se ce n’è la necessità. Il tema non è il servizio in sé, ma la scelta del luogo e le modalità con cui si è deciso di intervenire. Quella che viene definita dall’Amministrazione “rigenerazione urbana” ha portato alla costruzione di una struttura moderna a ridosso di uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell’identità di Acate. Oggi la visuale del Convento dei Cappuccini risulta fortemente compromessa e viene spontaneo chiedersi come sia stato possibile non valutare adeguatamente l’impatto di u n’opera così rilevante sul contesto storico e monumentale”. “Per noi rigenerare un’area urbana -concludono - significa trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela della nostra storia, tra innovazione e rispetto del patrimonio culturale. E in questo caso di certo ciò non è stato fatto!”.