ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, Vittorio Strianese è il nuovo direttore sportivo dell'Avola: grande conoscitore della serie D

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, il segretario cittadino PD Stornello: presto per parlare di candidature

Modica, il segretario cittadino PD Stornello: presto per parlare di candidature

PoliticaRagusa

"Troppo presto per parlare di elezioni comunali e di candidature alla poltrona di primo cittadino". E' quello che ribadisce il segretario cittadino del PD di Modica, Francesco Stornello, dopo i messaggi lanciati dal segretario regionale Barbagallo. "Negli ultimi giorni il mio nome è finito sui giornali per le amministrative del 2028 - scrive in una nota Stornello -. Lo dico con franchezza: ringrazio Anthony Barbagallo e il Partito Democratico per la stima, che mi onora e di cui sento tutta la responsabilità. Ma voglio essere altrettanto chiaro su un punto di metodo.
Non è tempo di nomi. È tempo di costruire un progetto per Modica. Una candidatura non è un punto di partenza, è un punto di arrivo: nasce da un percorso, da una comunità che si organizza, da un partito che decide insieme. I tempi e i modi li sceglieranno i modicani e il PD, quando sarà il momento. Oggi la priorità è un'altra ed è qui, davanti a noi: il dissesto che pesa sulle famiglie, un centro storico che si svuota, la sanità di prossimità da difendere, un’opposizione seria da fare ogni giorno. È a questo che continuo a dedicarmi. Il 2028 è lontano. I problemi dei modicani sono adesso.

Potrebbero Interessarti