Modica, il segretario cittadino PD Stornello: presto per parlare di candidature

"Troppo presto per parlare di elezioni comunali e di candidature alla poltrona di primo cittadino". E' quello che ribadisce il segretario cittadino del PD di Modica, Francesco Stornello, dopo i messaggi lanciati dal segretario regionale Barbagallo. "Negli ultimi giorni il mio nome è finito sui giornali per le amministrative del 2028 - scrive in una nota Stornello -. Lo dico con franchezza: ringrazio Anthony Barbagallo e il Partito Democratico per la stima, che mi onora e di cui sento tutta la responsabilità. Ma voglio essere altrettanto chiaro su un punto di metodo.

Non è tempo di nomi. È tempo di costruire un progetto per Modica. Una candidatura non è un punto di partenza, è un punto di arrivo: nasce da un percorso, da una comunità che si organizza, da un partito che decide insieme. I tempi e i modi li sceglieranno i modicani e il PD, quando sarà il momento. Oggi la priorità è un'altra ed è qui, davanti a noi: il dissesto che pesa sulle famiglie, un centro storico che si svuota, la sanità di prossimità da difendere, un’opposizione seria da fare ogni giorno. È a questo che continuo a dedicarmi. Il 2028 è lontano. I problemi dei modicani sono adesso.