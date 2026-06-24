A Marina di Modica Festa dello Statuto Siciliano con il sorvolo delle Frecce Tricolori
Modica celebrerà, venerdì 26 giugno, l’80° anniversario dello Statuto Autonomistico della Sicilia con eventi che vedranno protagonista l’Aeronautica Militare Italiana. Alle 11.00 del mattino di venerdì si aprirà il ‘Villaggio Azzurro’ in piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Dopo la cerimonia di inaugurazione, il programma prevede i saluti istituzionali cui seguirà, a mezzogiorno esatto, un intrattenimento musicale della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana. Alle 12.30, il sorvolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Marina di Modica.
Le celebrazioni continueranno la sera di venerdì, alle 19.30, nel cortile di Palazzo San Domenico. L’atrio ospiterà un concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare Italiana.
La Pattuglia acrobatica nazionale è nel fine settimana in Sicilia e terrà domenica, alle 17,30, una esibizione al Lido di Noto.