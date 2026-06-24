Biancavilla: il cane antidroga dei Carabinieri fiuta il nascondiglio

Nuovo colpo inferto dai Carabinieri al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Biancavilla. Nel corso di una mirata attività di controllo, condotta dai militari della locale Stazione con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari che hanno portato all'arresto di 2 persone.

In particolare, le attività investigative hanno consentito di concentrare l'attenzione presso un'abitazione di Biancavilla abitata da due fratelli, rispettivamente di 20 e 21 anni, di origini straniere ma residenti in città.

Organizzato il blitz, i Carabinieri sono entrati in casa e il fiuto infallibile del cane antidroga li ha condotti subito verso un mobile nel quale erano stati nascosti quasi 200 grammi di marijuana, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante ritenuta provento dell'attività di spaccio. Sul balcone, invece, i militari hanno recuperato 2 piantine della medesima sostanza, alte circa 15 centimetri, in fase di coltivazione.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente sarà ora analizzata dai laboratori specializzati per i previsti accertamenti qualitativi e quantitativi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i 2 giovani sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell'Autorità sottoposti all’obbligo di firma, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.