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Due sparatorie nella notte a Catania, un 25enne ferito a una gamba

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Due sparatorie nella notte a Catania, un 25enne ferito a una gamba

Due sparatorie nella notte a Catania, un 25enne ferito a una gamba

CronacaCatania

Notte di sparatorie quella trascorsa a Catania. Intorno all'1 un 25enne è stato 'gambizzato' in via Curia. Sul posto carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno trovato tre bossoli. L'uomo, colpito da un proiettile alla gamba destra, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Sono in corso indagini di militari dell'Arma della compagnia Piazza Dante per ricostruire l'esatta dinamica e il movente della sparatoria Numerosi colpi di arma da fuoco, senza danni a cose o persone, sono stati esplosi diverse ore dopo in viale Biagio Pecorino, nel popoloso rione di Librino. Sul posto è intervenuta la polizia, con agenti delle Volanti della Questura, che ha trovato una ventina di bossoli. Indaga la squadra mobile. (ANSA)

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