Siracusa, rifacimento del manto stradale in via Elorina: lavori di notte

Conclusi i lavori per il nuovo impianto di illuminazione, inizieranno stasera i lavori di rifacimento del manto stradale lungo via Elorina. L'intervento sarà eseguito esclusivamente nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, così da ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione lungo una delle strade più importanti della zona sud della città. A darne notizie è l'assessore alla Mobilità e trasporti Enzo Pantano.

«Grazie all'accordo raggiunto dall’amministrazione comunale – afferma Pantano – con l'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'intervento sarà completato nell'arco di due notti. Le operazioni prevedono una prima fase di scarifica del vecchio asfalto e, subito dopo, la posa del nuovo tappetino bituminoso».

Pur non interessando per intero via Elorina, si tratta di un intervento esteso e che consentirà di restituire adeguati standard di sicurezza alla circolazione, sostituendo un manto stradale ormai fortemente danneggiato nel tratto compreso tra l'area del mercato ortofrutticolo e la rotatoria all’incrocio con via Lido Sacramento.

«Via Elorina rappresenta una direttrice strategica per la mobilità cittadina e per i collegamenti con le aree a sud del territorio comunale. Avevamo assicurato una risposta concreta alle richieste dei cittadini e delle numerose attività economiche che insistono lungo questa importante arteria. Un impegno che adesso possiamo dire mantenuto», dichiara l'assessore Pantano.

Sull'importanza dell'intervento interviene anche il sindaco Francesco Italia. «La riqualificazione di via Elorina – dice il sindaco – prosegue attraverso una serie di azioni coordinate che puntano a migliorare qualità, sicurezza e funzionalità della strada. Al nuovo asfalto si affiancherà infatti l'attivazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, completando un percorso di valorizzazione».

Le opere in programma rientrano in una più ampia strategia di ricucitura urbana e di potenziamento delle infrastrutture viarie cittadine. Via Elorina è un collegamento essenziale tra il perimetro urbano e le aree a sud di Siracusa, zone che negli anni hanno assunto una stabile vocazione residenziale e che ospitano oggi decine di attività economiche, servizi e realtà produttive.