Estorsioni a chioschi e lidi a Priolo, 2 arresti e ordinanza per 3 minorenni

Imponevano servizi di guardiania a chioschi e lidi della costa Priolese e chiedevano soldi ai clienti per il parcheggio. La richiesta se non assecondata poteva sfociare in ritorsioni come incendi o aggressioni. E' l'accusa contestata a cinque indagati da due Procure di Catania, la Dda e quella per i minorenni, a cinque indagati, tutti originari di Priolo Gargallo. Sono accusati, a vario titolo, di estorsione, tentata e consumata, in concorso aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, detenzione e porto di armi e danneggiamento a seguito di incendio. Ai due maggiorenni è stata notificata la misura della custodia cautelare in carcere, a due minorenni quella del collocamento in comunità e al terzo quella della permanenza in casa.

Dalle indagini congiunte di polizia e carabinieri è emersa la figura del più grande dei due maggiorenni, un 51enne, indagato anche per la gestione dello spaccio di droga a Priolo Gargallo e per avere agevolato l'intestazione di un chiosco ad alcuni familiari con lo scopo di aggirare la normativa antimafia. A carico dell'altro maggiorenne, un 24enne, sono emersi indizi che hanno portato la Dda di Catania a contestargli, oltre alle estorsioni e lo spaccio, anche i reati di detenzione porto abusivo di armi da fuoco. (ANSA)