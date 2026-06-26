La Squadra Mobile sequestra armi e droga in un garage a Catania

Un arsenale è stato scoperto dalla polizia in un garage di un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio di Catania. Durante una perquisizione agenti della squadra mobile della Questura, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga, hanno trovato circa 200 grammi di marijuana, un Kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole, compresa una 'penna- pistola', diversi tipi di munizioni, tre scooter risultati rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza. Tutto il materiale, al termine dell'intervento della polizia scientifica, è stato sequestrato. Indagini sono in corso per risalire a chi avesse in uso le armi.