Pozzallo, fermato da Polizia e Finanza presunto scafista

La Polizia di Stato di Ragusa, in stretta collaborazione con la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino straniero. L’uomo avrebbe pilotato un’imbarcazione che ha trasportato decine di migranti dalle coste libiche fino a quelle italiane. L’operazione è scattata in seguito all’intercettazione, al largo delle coste ragusane, di un natante di circa 8 metri di lunghezza. A bordo della precaria imbarcazione viaggiavano 58 persone in condizioni di estremo pericolo. Una volta messi in sicurezza, i migranti sono stati trasbordati su una motovedetta della Capitaneria di Porto e successivamente accompagnati fino al Porto di Pozzallo per i primi soccorsi.

Incrociando le testimonianze decisive raccolte tra i sopravvissuti e i riscontri fotografici effettuati sul momento, gli inquirenti sono riusciti a isolare la figura del presunto scafista, indicato unanimemente come l’uomo che si era messo al timone del natante durante l’intera traversata dalla Libia. Lo straniero è stato sottoposto a fermo con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato quindi trasferito presso la locale Casa Circondariale, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.