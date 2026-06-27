Il Modica Gospel Academy incanta il pubblico dell'Italian Gospel Choir di Ferrara

Il Modica Gospel Academy, guidato dal Maestro Giorgio Rizza, il 21 giugno scorso è volato a Ferrara per rappresentare ufficialmente la Sicilia sul palco dell’Italian Gospel Choir — realtà di rilievo nazionale che vanta ben due Medaglie di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.

In occasione della Festa della Musica 2026, il prestigioso coro gospel nazionale si è esibito con una formazione imponente di 300 cantanti provenienti da tutta Italia. Le voci, di ogni età, hanno indossato l’immancabile e iconico abito blu celebrativo impreziosito dal tricolore. L’energia corale è stata amplificata e supportata dal vivo da un'orchestra di 13 elementi.

Al Ferrara Summer Festival, i 12 cantanti del Modica Gospel Academy e il loro Direttore (anche lui sul palco in veste di corista) hanno regalato al numerosissimo pubblico un'ondata di adrenalina, portando tutto il calore e la passione travolgente della terra siciliana. Uno spettacolo unico guidato dalla direzione artistica e organizzativa e dalle voci soliste di Francesco Zarbano (presidente), Alessandro Pozzetto (direttore) e Alex Negro (vicedirettore).

"Vedere i nostri ragazzi cantare su un palcoscenico così prestigioso, uniti alla Nazionale Gospel insieme ad altre 27 corali provenienti da tutta Italia, è stata un'emozione indescrivibile. Abbiamo portato a Ferrara non solo la nostra musica, ma l'anima e il calore della Sicilia. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine e nuova energia". L'esibizione ha confermato ancora una volta l'alto livello artistico raggiunto dal Modica Gospel Academy, ormai punto di riferimento culturale e musicale non solo per il territorio ibleo, ma per l'intera Isola. L’evento ha goduto, tra gli altri, della prestigiosa partnership del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

I protagonisti

Un plauso immenso va agli artisti iblei che, con la loro voce, hanno fatto risuonare i colori della Sicilia tra le fila della Nazionale Gospel Italiana:

Maestro: Giorgio Rizza

Coristi: Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania, Mary Zaccone.

Si ringraziano calorosamente i partner commerciali che hanno creduto e contribuito alla realizzazione del progetto:

Modica: Pollo Modicanello, Sfizi Golosi "U Nicu", La Legumeria, Farmacia Floridia, Gruppo Inventa, Il Valentino, Start Palestra, Bar Fucsia.

Pozzallo: Fitness Club.

Partner tecnici: Officina Basile, Laboratorio 78 G. Ragusa.