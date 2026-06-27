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Il Modica Gospel Academy incanta il pubblico dell'Italian Gospel Choir di Ferrara

Il Modica Gospel Academy incanta il pubblico dell'Italian Gospel Choir di Ferrara

SpettacoloRagusa

Il Modica Gospel Academy, guidato dal Maestro Giorgio Rizza, il 21 giugno scorso è volato a Ferrara per rappresentare ufficialmente la Sicilia sul palco dell’Italian Gospel Choir — realtà di rilievo nazionale che vanta ben due Medaglie di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.
In occasione della Festa della Musica 2026, il prestigioso coro gospel nazionale si è esibito con una formazione imponente di 300 cantanti provenienti da tutta Italia. Le voci, di ogni età, hanno indossato l’immancabile e iconico abito blu celebrativo impreziosito dal tricolore. L’energia corale è stata amplificata e supportata dal vivo da un'orchestra di 13 elementi.
Al Ferrara Summer Festival, i 12 cantanti del Modica Gospel Academy e il loro Direttore (anche lui sul palco in veste di corista) hanno regalato al numerosissimo pubblico un'ondata di adrenalina, portando tutto il calore e la passione travolgente della terra siciliana. Uno spettacolo unico guidato dalla direzione artistica e organizzativa e dalle voci soliste di Francesco Zarbano (presidente), Alessandro Pozzetto (direttore) e Alex Negro (vicedirettore).
"Vedere i nostri ragazzi cantare su un palcoscenico così prestigioso, uniti alla Nazionale Gospel insieme ad altre 27 corali provenienti da tutta Italia, è stata un'emozione indescrivibile. Abbiamo portato a Ferrara non solo la nostra musica, ma l'anima e il calore della Sicilia. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine e nuova energia". L'esibizione ha confermato ancora una volta l'alto livello artistico raggiunto dal Modica Gospel Academy, ormai punto di riferimento culturale e musicale non solo per il territorio ibleo, ma per l'intera Isola. L’evento ha goduto, tra gli altri, della prestigiosa partnership del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP.
I protagonisti
Un plauso immenso va agli artisti iblei che, con la loro voce, hanno fatto risuonare i colori della Sicilia tra le fila della Nazionale Gospel Italiana:
Maestro: Giorgio Rizza
Coristi: Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania, Mary Zaccone.
Si ringraziano calorosamente i partner commerciali che hanno creduto e contribuito alla realizzazione del progetto:
Modica: Pollo Modicanello, Sfizi Golosi "U Nicu", La Legumeria, Farmacia Floridia, Gruppo Inventa, Il Valentino, Start Palestra, Bar Fucsia.
Pozzallo: Fitness Club.
Partner tecnici: Officina Basile, Laboratorio 78 G. Ragusa.

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