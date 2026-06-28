Meteo, le previsioni di domenica 28 giugno 2026

In Pianura Padana e Toscana si arriva a 39-40°C: sarà una domenica afosa e rovente, il giorno peggiore di questa ondata di calore record che attanaglia l'Italia da 10 giorni

Giornata rovente con l’anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro Paese. Il tempo sarà ampiamente soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa e soltanto occasionale. Soltanto sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 39-40°C in Toscana e sulla Pianura Padana. Afa.

NORD

Anticiclone africano Caronte alla massima potenza. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo spesso sereno. La nuvolosità sarà maggiore sui confini alpini dove non si potranno escludere dei temporali di calore. Caldo opprimente e afoso con valori massimi fino a 40°C all’ombra in pianura. Valori massimi attesi tra i 31°C di Genova e i 37-40°C delle città di pianura.

CENTRO E SARDEGNA

L’anticiclone subtropicale Caronte infiamma le nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno e con la nuvolosità che sarà davvero rara e temporanea. Caldo intenso con picchi di 39-40°C all’ombra in Toscana, 38 a Roma. Venti deboli, mare caldo. Valori massimi compresi tra i 33°C di Ancona e i 38-40°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

L’alta pressione di matrice subtropicale Caronte protegge le nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata dal bel tempo prevalente e da un ampio soleggiamento. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Caldo diurno in aumento con picchi di 33-35°C. I venti saranno deboli di conseguenza i mari risulteranno calmi e anche caldi. Valori massimi attesi tra i 32 e i 35 gradi su gran parte delle città.