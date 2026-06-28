Trapani, la Guardia Costiera salva 5 minori su una barca a remi

La Guardia costiera di Trapani è intervenuta, questa mattina, per prestare soccorso a cinque minorenni, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, in difficoltà a bordo di un natante a remi al largo del porto. L'operazione di salvataggio è scattata dopo la segnalazione da un'imbarcazione da diporto battente bandiera francese in transito, impossibilitata ad intervenire, che segnalava la presenza di un'unità a remi in difficoltà al largo del porto di Trapani a circa mezzo miglio dall'imboccatura. Una imbarcazione della Guardia costiera, il G.C. A 88, ha raggiunto l'unità in difficoltà con i cinque minorenni a bordo visibilmente spaventati perché avevano perso la possibilità di governare il proprio natante e non erano più in grado di rientrare autonomamente a causa del vento. I militari hanno proceduto al loro recupero, scossi, ma in buone condizioni di salute, trasferendoli in sicurezza al porto di Trapani, dove è stato anche ormeggiato il natante a remi.