Al via il cartellone estivo al Parco archeologico di Selinunte: da sabato 4 luglio, suoni crossover, albe e tramonti in note, l'attesa per Tony Hadley

Musica senza frontiere, suoni crossover che superano ogni distanza, luogo, approdo, deriva. L’apertura del nuovo cartellone di SelinuntEstate è affidato a Mediterraneo Jazz, la rassegna di Curva Minore tra culture, ricerca sonora e tradizioni: concerti che dialogheranno con il viaggio musicale di Ekklesia, alba e tramonto in note, in attesa del grande concerto che vedrà protagonista – l’11 luglio – l’ex voce degli Spandau Ballet Tony Hadley accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana.Saranno questi i primi appuntamenti del festival monstre che dal 4 luglio e fino all’8 settembre troverà casa tra i templi, l’antico baglio e l’Acropoli; un cartellone che affianca, a rassegne già consolidate, anche gli spettacoli di artisti e compagnie che hanno risposto all’open call costruita con CoopCulture. Un progetto di valorizzazione e rispetto, rivolto a pubblici diversi che scopriranno il Parco Archeologico diretto da Felice Crescente, in orari diversi, alla luce della luna o dell’alba che sorge e tinge tutto di rosa.

L’apertura del cartellone, è affidata anche quest’anno a Curva Minore: si parte sabato prossimo (4 luglio) alle 21 di fronte al Tempio E con “The Fruitful Darkness”, indagine radicata nelle suggestioni dell’omonimo saggio dell’antropologa e monaca zen Joan Halifax. Il duo, composto dal sassofonista Gianni Gebbia e dal batterista australiano Tony Buck (membro dei The Necks) esplora i territori dell’inconscio, lavorando sull’incontro tra le tecniche estese del respiro circolare di Gebbia e le cellule ritmiche ipnotiche di Buck. Tra riaffioramenti di raga indiani e canti polifonici dei pescatori siciliani, un vero rituale sonoro prende il suo tempo tra improvvisazione e atmosfere ipnotiche. Domenica ( 5 luglio) alle 21 ritorna Paolo Angeli con “Lema”, viaggio tra tradizione sarda, free jazz e post-rock. Angeli da sempre abita il confine tra la memoria storica della Sardegna e le tensioni della musica contemporanea, scardinando i canoni del folklore per approdare a una narrazione mediterranea come pratica di comunicazione tra musicisti di ogni latitudine e cultura musicale. La rassegna continuerà poi il 14 luglio con l’Alkantara MediOrkestra e il 15 luglio con il Giuseppe Guarella Niwas Quartet. Biglietti e abbonamenti su www.coopculture.it

La settimana successiva si srotolerà invece sull’Ekklesia festival, sostenuto dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali. Un’alba e una performance al tramonto, nel segno delle arti multidisciplinari: si inizia la sera di venerdì 10 luglio con “Sicilitudine tra terra e cielo”: Elio Crifò è il nocchiero di un viaggio tra le parole di Pirandello, Bufalino, Abu Nuwas e Cannizzaro e le musiche di Rosa Balistreri, Franco Battiato, Pietro Mascagni, Nino Rota ed Ennio Morricone. Un omaggio che vede al suo fianco la storica Orchestra a plettro Città di Taormina. All’alba (alle 5) di sabato 11 luglio , sul pronao del Tempio E, ecco Song for peace come rito di ascolto e di dialogo. La splendida voce di Alessandra Salerno e la NoQuietWomen Orchestra. Si chiude domenica 12 luglio al tramonto (alle 18.30) con la presentazione di “Sicilia è fimmina”, narrazioni di Francesco Panasci sugli effetti di sabbia nati dalle mani magiche della sand artist Stefania Bruno; alle 21 il concerto Notturno a Selinunte del Trio Mulè (Mariangela Lampasona, violino; Sandrina Colajanni, violoncello; Giusy Cascio, pianoforte) per un nuovo viaggio tra tanghi e colonne sonore, in dialogo con i templi. Biglietti tra 15 e 10 euro su www.coopculture.it.

Un passo indietro per ritrovare uno dei concerti più attesi di questo inizio cartellone: l’arrivo per la prima volta a Selinunte di Tony Hadley, l’11 luglio alle 21 . La voce degli Spandau Ballet incontra la Big Band dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Vito Giordano, in un concerto che attraversa memoria pop, eleganza orchestrale e suggestioni jazz. Voce iconica del pop britannico e interprete di successi intramontabili come True, Gold e Through The Barricades, Tony Hadley ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, affermandosi anche nel panorama jazz e swing grazie alla sua vocalità elegante e potente. Da tempo legato artisticamente all’Orchestra Jazz Siciliana, Hadley a Selinunte, tra le colonne doriche e il Mediterraneo, proporrà brani – ormai cult - tra rito generazionale e nuovo paesaggio sonoro. Biglietti tra 18.50 e 33.50 euro.

Sia MediterraneoJazz che Ekklesia sono due minifestival nel programma monstre di Selinunte Estate curato dal Parco di Selinunte e da CoopCulture: quasi 60 spettacoli, danza, talk, teatro e musica in spazi diversi del Parco archeologico e di Cave di Cusa. Biglietti al botteghino del Parco, info sulle neonate pagine social del festival e sul sito www.coopculture.it dove sono disponibili anche tutte le schede degli spettacoli in rassegna.