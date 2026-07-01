Controlli serrati dei Carabinieri: denunciato un uomo armato di coltello

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania nell'ambito del Piano d'Azione "Modello Trinacria", finalizzati a rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini e a prevenire i reati, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e agli obiettivi sensibili.

Questa volta l’attività ha interessato i comuni di Piedimonte Etneo e Linguaglossa, dove sono scesi in campo i militari delle locali Stazioni Carabinieri, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo S.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia", e hanno effettuato una serie di controlli mirati su persone, veicoli ed esercizi commerciali.

La sinergia tra le varie componenti dell’Arma ha consentito di denunciare in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna un 46enne residente a Piedimonte Etneo, controllato lungo corso Vittorio Emanuele II e trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre 20 centimetri, con lama di circa 8,5 centimetri. L'arma è stata ovviamente immediatamente sottoposta a sequestro.

Nel corso dell'operazione, i Carabinieri hanno inoltre controllato 30 persone, tra cui 6 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria, ispezionato 24 veicoli e due esercizi commerciali.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, relative alla mancata revisione di un veicolo e alla circolazione senza carta di circolazione, per un importo complessivo di circa 900 euro.