Giornata internazionale del Pomodoro di Pachino IGP: a settembre la consegna dei Pachino IGP Award

In occasione della Giornata Internazionale del Pomodoro di Pachino IGP, istituita su concessione del Masaf il 1 luglio 2022 dall'omonimo Consorzio di Tutela, il Presidente Sebastiano Fortunato ha annunciato oggi le due principali iniziative organizzate a settembre per celebrare la ricorrenza: la consegna dei Pachino IGP Award e una sfilata in costume tradizionale per le vie di Pachino, che culminerà sul palco di Piazza Vittorio Emanuele con le nozze allegoriche tra Agricoltura e Turismo "officiate" dal Sindaco Giuseppe Gambuzza. Due momenti significativi, che intendono porre sempre più l'accento sul valore dell'agricoltura e delle tradizioni agroalimentari locali quale incentivo primario al turismo nazionale ed internazionale. "Oggi sempre più il turista, soprattutto straniero, è attratto non solo dalla bellezza dei luoghi, ma anche dalla loro tradizione enogastronomica, dai profumi e sapori dell'arte culinaria locale" ha dichiarato Fortunato. "Un fenomeno che, grazie al riconoscimento della Cucina italiana come patrimonio UNESCO, ha generato un boom di richieste da ogni parte del mondo. Ed è in ogni parte del mondo che noi vogliamo essere presenti con il nostro oro rosso di Sicilia".