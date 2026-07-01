Centro storico Modica/1. Riceviamo da Alternativa Socialista e pubblichiamo

Chiude l'ennesima attività commerciale a Modica Bassa.

La gente ne parla, la stampa pubblica articoli e commenti, il mondo politico fa a gara sui social per dare ricette miracolose tanto quanto inutili.

Il problema, però, rimane, e disturba sempre di più, come una mucca nel Salotto buono della città.

Ognuno ha soluzioni da dare e colpe da attribuire, nonostante fino ad oggi sia mancata una vera analisi dei grandi cambiamenti sociali ed economici che hanno prodotto, anche a Modica, questo triste fenomeno.

Modica Alta è stata colpita prima, ma nessuno se ne è preoccupato più di tanto, perché in fondo quel quartiere è sempre stato meno "blasonato": E quindi pazienza!

Eppure, proprio quell'esperienza avrebbe dovuto fare comprendere che il mondo stava cambiando, e presto avrebbe scagliato la sua mannaia contro tutto il centro storico, senza distinzione.

Per anni ci siamo convinti di potere sopravvivere grazie alle bellezze del nostro patrimonio culturale, ma abbiamo assunto il contegno dei colonizzati.

E nel frattempo il centro storico muore, e con esso la memoria della città, con tutto il suo carico identitario ormai perduto.

C'è solo una strada da perseguire, se vogliamo invertire la rotta: ristrutturare e ripensare gli spazi urbani del quartiere, per renderlo vivibile ai modicani.

Ma prima bisogna capire chi sono veramente i modicani di oggi, quali sono i loro bisogni, le loro abitudini, le loro aspirazioni, le loro priorità.

Senza i modicani di oggi, non quelli di 30 anni fa, Modica non esiste. E diventa solo un parco giochi per turisti che non sempre si dimostrano riconoscenti e rispettosi.

È un'equazione banale ma anche difficilissima da risolvere nella pratica.

Per questo occorre uno sforzo enorme, sia pure possibile.

Che fare, dunque?

Cambiare il nostro modo di pensare, capire prima di parlare, guardare l'essenza delle cose, vedere e conoscere la realtà, piuttosto che adattarla alle nostre opinioni.

Un applauso è fatto da due mani che si incontrano.

Lo schiocco è come un bacio tra due forze solo apparentemente opposte.

La felicità che esso genera è il frutto di un incontro.

L'incontro è l'energia che trasforma il mondo.