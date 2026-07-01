Volley, L'Avimec Modica si rinforza in attacco con Panciocco

Innesto di grande esperienza in attacco per l'Avimec Modica, che si è assicurata le prestazioni dello schiacciatore Rocco Panciocco. Classe 1999, originario di Roma, la nuova “bocca di fuoco” biancoazzurra è alta 200 centimetri. Nella scorsa stagione, l'atleta capitolino, cresciuto nelle giovanili del Santa Monica, ha giocato nella sua regione difendendo i colori della Viridex Sabaudia (A3). Nella Terza Serie Nazionale ha disputato anche un campionato nelle fila della Rinascita Lagonegro, ma il neo biancoazzurro ha giocato anche in serie A2 con Club Italia Roma, Tuscania, Materdomini Castellana, Emma Villas Aubay Siena, Cave del Sole Lagonegro, Consar Ravenna e Abba Pineto.

Un curriculum importante, dunque, che fa di Rocco Panciocco uno dei profili più interessanti del panorama nazionale, che permette al sestetto di coach Enzo Distefano di alzare il livello tecnico e la fisicità della squadra che punta a un campionato da protagonista.