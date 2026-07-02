Caltagirone, tenta di accoltellare un Carabiniere: arrestato un 19enne

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno arrestato un 19enne del posto, ritenuto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'intervento dei militari è scaturito dalla segnalazione dei familiari del giovane, che avevano inizialmente denunciato il suo allontanamento volontario da casa. Dopo il suo rientro, i Carabinieri avevano invitato lui e i genitori a presentarsi in caserma per chiarire la vicenda e svolgere gli accertamenti del caso.

Poco dopo, però, i familiari hanno ricontattato i militari riferendo di non poter raggiungere la caserma perché il ragazzo si era barricato nella propria camera da letto e, armato di un pugnale, minacciava di morte chiunque cercasse di avvicinarlo, dichiarando di non voler uscire di casa.

Considerata la gravità della situazione e il concreto rischio per l'incolumità delle persone presenti, i Carabinieri hanno raggiunto immediatamente l'abitazione della famiglia dove, accompagnati dal padre del giovane, sono entrati nella stanza dove il 19enne si era chiuso.

Durante l'intervento, mentre tentavano di parlare con lui per farlo ravvedere, i militari hanno individuato un coltello nascosto sotto il cuscino del letto. Improvvisamente, il ragazzo ha tentato di impossessarsene per colpire uno dei Carabinieri, che, soltanto grazie alla prontezza di riflessi e alle tecniche operative in dotazione, è riuscito a neutralizzare l'aggressione, bloccare il ragazzo in sicurezza e disarmarlo.

L'arma, un coltello con lama di circa 7 centimetri, è stata sequestrata.

Il 19enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.