Noto e Pachino protagoniste del Raduno Lavica Project Jiu Jitsu Team con Luca Anacoreta

Domenica 5 luglio 2026 il Centro Federale FIJLKAM di Catania ospiterà il

Raduno Lavica Project Jiu Jitsu Team, un appuntamento dedicato al Brazilian Jiu-Jitsu

che vedrà riuniti atleti, tecnici e appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

Ospite della giornata sarà Luca Anacoreta, pluricampione europeo IBJJF nelle categorie

Gi e No-Gi e medagliato ai Campionati Mondiali IBJJF, tra i più autorevoli rappresentanti

italiani della disciplina, protagonista di un seminario tecnico rivolto ai partecipanti.

Il Raduno nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le accademie che condividono

il progetto Lavica Project Jiu Jitsu Team, promuovendo formazione, confronto tecnico e

crescita del Brazilian Jiu-Jitsu attraverso una visione comune dello sport.

Lavica Project Jiu Jitsu Team riunisce realtà accomunate dalla volontà di collaborare per

lo sviluppo del Brazilian Jiu-Jitsu in Sicilia. Alla base del progetto vi sono rispetto,

disciplina e antifragilità: valori che guidano quotidianamente il lavoro sul tatami e che

rappresentano il filo conduttore del percorso formativo proposto agli atleti.

Ad oggi fanno parte di Lavica Project Jiu Jitsu Team:

• Lavica Project Jiu Jitsu Team – Catania – M° Giuseppe Rodelli

• Karma Jiu Jitsu Team – Palermo – M° Raffaele Liuzza

• Le Palestre del M° Marco Musumeci – Pachino (SR)

• Trinacria Marziale – Noto (SR) – M° Sebastiano Marino

• ASD Samurai and Friends – Catania – M° Livio Lo Nigro e M° Cristina Bruno

• Athena Jiu Jitsu – Misterbianco (CT) – M° Alfio Spina

Accademie che, pur mantenendo la propria identità, condividono un percorso fondato

sulla collaborazione, sullo scambio di esperienze e sulla volontà di contribuire insieme

alla crescita del Brazilian Jiu-Jitsu nella nostra regione.

La giornata sarà articolata in due momenti. La sessione mattutina, riservata agli atleti

di Lavica Project Jiu Jitsu Team, comprenderà il seminario tecnico con Luca Anacoreta,

la cerimonia delle graduazioni e l’Open Mat del team. Nel pomeriggio il seminario sarà

aperto a tutte le società sportive e ai praticanti, concludendosi con un Open Mat

collettivo, occasione di confronto e condivisione tra atleti provenienti da diverse realtà.

«Rispetto, disciplina e antifragilità rappresentano i principi su cui Lavica Project Jiu Jitsu

Team costruisce ogni giorno il proprio lavoro. Crediamo che il Brazilian Jiu-Jitsu sia

molto più di una disciplina sportiva: è un percorso che insegna ad affrontare le

difficoltà con equilibrio, costanza e spirito di condivisione. Il Raduno nasce proprio con

questo obiettivo: creare un’occasione di incontro e formazione per tutto il movimento

siciliano. La presenza di Luca Anacoreta è motivo di orgoglio e rappresenta

un’opportunità preziosa per tutti i partecipanti, che avranno la possibilità di

confrontarsi con un atleta di livello internazionale e di condividere esperienze, metodo

e valori che sono alla base del nostro sport.»

M° Giuseppe Rodelli

Fondatore e Responsabile Tecnico di Lavica Project Jiu Jitsu Team

Il Raduno si svolgerà presso il Centro Federale FIJLKAM, in via Boschetto Playa (SP53),

Catania, con una sessione riservata agli atleti del team nella mattinata e una sessione

aperta a tutte le società sportive nel pomeriggio.

Per informazioni e prenotazioni

Maestro Giuseppe Rodelli

Fondatore e Responsabile Tecnico

Lavica Project Jiu Jitsu Team

389 652 2766