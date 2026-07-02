Onorificenza pontificia della Gran Croce al giornalista Salvatore Di Salvo

Il giornalista siracusano Salvatore Di Salvo, già segretario nazionale dell’Unione cattolica stampa italiana, collaboratore del Giornale di Sicilia, del settimanale Maria Con Te, direttore di Radio Una voce vicina in blu, ha ricevuto l’onorificenza pontificia della Gran Croce «Pro Ecclesia et Pontifice» concessa da Papa Leone XIV.

«Desidero esprimere il mio più profondo e commosso ringraziamento al Santo Padre, papa Leone XIV - ha detto Di Salvo - questo riconoscimento, inaspettato, mi sprona a proseguire il servizio e il mio impegno a servizio dei giornalisti e comunicatori. Ricevere questa onorificenza è per me motivo di grande responsabilità. La dedico ai miei genitori, che mi hanno educato e trasmesso sani valori rivolti all’altro, alla mia famiglia, e a quanti mi hanno permesso di mettere a frutto il mio talento per svolgere il mio servizio». (GDS online)