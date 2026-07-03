Vasto incendio nella notte a Fraviano di Vermiglio

Fiamme alte visibili a chilometri di distanza, 200 vigili del fuoco impegnati per ore e un’intera comunità con il fiato sospeso. È il bilancio della notte di emergenza vissuta a Fraviano di Vermiglio, dove un violento incendio, scoppiato attorno all’una, ha colpito un fienile, 3 abitazioni e un rustico, ha divorato il tetto della chiesa e – parzialmente – quello del campanile.

L’imponente intervento di 16 Corpi dei Vigili del fuoco volontari, con il supporto del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, ha consentito di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Fortunatamente non si registrano feriti, mentre sono quattro gli sfollati. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha seguito l’evolversi della situazione, mantenendosi costantemente aggiornato attraverso la Protezione civile del Trentino, ed ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione provinciale alla comunità colpita.

“Quella vissuta a Fraviano è stata una notte molto difficile. Desidero esprimere la mia vicinanza ai cittadini e ringraziare le centinaia di operatori che, con professionalità e straordinario senso del dovere, hanno lavorato senza sosta per proteggere le persone e l’abitato. Ho seguito costantemente l’evolversi dell’emergenza e la Provincia continuerà a monitorare la situazione, garantendo il proprio sostegno alla comunità per affrontare le conseguenze dell’incendio”.

Le prime squadre giunte sul posto si sono trovate di fronte a un incendio già completamente sviluppato, alimentato dalla presenza di strutture in legno e dalle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme. L’obiettivo prioritario è stato quello di impedire che il fuoco raggiungesse ulteriori edifici dell’abitato, in un intervento complesso che ha richiesto ore di lavoro ininterrotto e che prosegue con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.