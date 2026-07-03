Tragedia nel mare di Torre di Mezzo: muore annegato dopo aver salvato i figli

Tragedia nella mattinata di oggi nelle acque antistanti la spiaggia di Torre di Mezzo, in contrada Cannitello, nel territorio di Santa Croce Camerina, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita dopo essere entrato in mare per soccorrere i due figli, di 12 e 16 anni, in difficoltà a causa delle condizioni del mare, con pericoloso moto ondoso. L’uomo è riuscito a mettere in salvo entrambi i ragazzi, facendoli uscire dall’acqua. Subito dopo, però, è stato colto da un improvviso malore ed è crollato in mare. Inutili i primi tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti. La vittima era originaria di Napoli, sposata con una donna di Ragusa. La famiglia viveva da tempo a Bolzano e si trovava nel Ragusano per trascorrere un periodo di vacanza. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto e i Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Resta da stabilire se il decesso sia stato provocato da un malore sopraggiunto dopo lo sforzo o da un annegamento.