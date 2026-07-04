Volley, all'Avimec Modica arriva lo schiacciatore Graziani

Continua a ritmi serrati la costruzione del nuovo roster dell'Avimec Modica che per l'ottava stagione consecutiva sarà ai nastri di partenza del campionato di serie A3 di pallavolo. La dirigenza biancoazzurra, dietro le direttive del tecnico Enzo Distefano, sta mettendo a segno dei colpi mirati utili ad alzare lo “spessore” tecnico e non solo dei “Galletti”. Per il reparto offensivo, i biancoazzurri si sono affidati a un atleta di esperienza che metterà a disposizione della squadra. Per la stagione 2026/2027, infatti, lo schiacciatore Alessandro Graziani vestirà la maglia della Città della Contea.

Classe 1991, 193 centimetri, Alessandro Graziani arriva all'ombra del Castello dei Conti, dopo aver difeso nella scorsa stagione i colori dell'EnergyTime Campobasso.

Originario di Genova, Graziani è cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili dell'Olympia Genova Voltri, squadra con la quale ha esordito nella pallavolo dei grandi giocando in serie B2 e serie C. Prima del grande salto in serie A, ha fatto esperienza tra B1 e B2 con le maglie di Igo Genova Volley, Plastipol Ovada, Albisola Pallavolo, Pallavolo Genova, Volley Fossano, Pallavolo Alba e Gibam Fano. La sua prima volta in serie A, invece, con la maglia dell'Emma Villas Siena (A2). Da otto stagioni gioca stabilmente in serie A3, dove ha difeso le maglie di Gestioni&Soluzioni Sabaudia, SA.MA Portomaggiore, Da Rold Logistics Belluno, Negrini CTE Acqui Terme, Sarlux Sarroch e lo scorso campionato EnergyTime Campobasso.

Ora la sua nuova avventura in Sicilia, con la maglia dell'Avimec Modica, dove il suo principale obiettivo è di dare una mano al raggiungimento dei traguardi fissati dalla dirigenza.

“Sono onorato di entrare e far parte di questo progetto – spiega Alessandro Graziani – perchè sin dalle prime parole scambiate con coach Enzo Distefano, ho capito che si tratta di un progetto ambizioso e, nella mia carriera mi è sempre piaciuto mettere un 'mattoncino' in più di stagione in stagione".