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Randazzo, un 17enne denunciato per ricettazione

Randazzo, un 17enne denunciato per ricettazione

CronacaCatania

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, impegnati quotidianamente in servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla tutela della sicurezza stradale e della collettività.
Nel corso di uno dei numerosi servizi predisposti lungo le principali arterie cittadine, i militari della Radiomobile hanno fermato un 17enne residente a Randazzo, mentre era alla guida di un ciclomotore che ha immediatamente destato sospetti durante le verifiche documentali e tecniche.
Gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza hanno, infatti, consentito di rilevare come la targa e il telaio del mezzo risultassero riconducibili ad altri veicoli. Per tale motivo, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il minore è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro penale e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dei successivi approfondimenti tecnici.
L'episodio conferma l'importanza dei servizi di controllo del territorio effettuati dall'Arma dei Carabinieri, che rappresentano un fondamentale presidio di legalità e sicurezza. Attraverso verifiche mirate su persone e veicoli, infatti, è possibile intercettare tempestivamente situazioni di irregolarità e contrastare fenomeni che possono costituire un rischio per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada.

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