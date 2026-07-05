Randazzo, un 17enne denunciato per ricettazione

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, impegnati quotidianamente in servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla tutela della sicurezza stradale e della collettività.

Nel corso di uno dei numerosi servizi predisposti lungo le principali arterie cittadine, i militari della Radiomobile hanno fermato un 17enne residente a Randazzo, mentre era alla guida di un ciclomotore che ha immediatamente destato sospetti durante le verifiche documentali e tecniche.

Gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza hanno, infatti, consentito di rilevare come la targa e il telaio del mezzo risultassero riconducibili ad altri veicoli. Per tale motivo, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il minore è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro penale e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dei successivi approfondimenti tecnici.

L'episodio conferma l'importanza dei servizi di controllo del territorio effettuati dall'Arma dei Carabinieri, che rappresentano un fondamentale presidio di legalità e sicurezza. Attraverso verifiche mirate su persone e veicoli, infatti, è possibile intercettare tempestivamente situazioni di irregolarità e contrastare fenomeni che possono costituire un rischio per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada.