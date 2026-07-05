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L'Etna in attività: disagi all'aeroporto di Catania, voli dirottati e cancellati

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Scenari Modica, causa sciopero aereo e eruzione Etna annullata la presentazione di Alessia Gazzola

Scenari Modica, causa sciopero aereo e eruzione Etna annullata la presentazione di Alessia Gazzola

CulturaRagusa

A causa dello sciopero aereo e dei disagi nei collegamenti con l’aeroporto di Catania dovuti all’attività eruttiva dell’Etna, siamo costretti ad annullare l’incontro con Alessia Gazzola previsto per questa sera alle 21 nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico.

La scrittrice è stata impossibilitata a raggiungere la Sicilia dopo la cancellazione del suo volo avvenuta quando era all’aeroporto di Verona pronta ad imbarcarsi per Fontanarossa.

La presentazione del libro Miss Bee & il giardino avvelenato (Longanesi) e della nuova avventura di Beatrice Bernabò è rimandata a data da destinarsi

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