Carabinieri Pachino: 30enne dai domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 30enne, in esecuzione di decreto del Magistrato di Sorveglianza con sospensione dell’espiazione presso il domicilio della pena detentiva.

Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 30enne di Pachino, già condannato in via definitiva per lesioni e atti persecutori, che, a seguito delle violazioni delle prescrizioni a cui era sottoposto, dovrà scontare in carcere un residuo di 2 mesi di reclusione.