ou
ULTIME NOTIZIE

Racket delle sagre e appalti truccati: arrestati imprenditori e politici a Sommatino

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Carabinieri Pachino: 30enne dai domiciliari al carcere

Carabinieri Pachino: 30enne dai domiciliari al carcere

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 30enne, in esecuzione di decreto del Magistrato di Sorveglianza con sospensione dell’espiazione presso il domicilio della pena detentiva.
Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 30enne di Pachino, già condannato in via definitiva per lesioni e atti persecutori, che, a seguito delle violazioni delle prescrizioni a cui era sottoposto, dovrà scontare in carcere un residuo di 2 mesi di reclusione.

Potrebbero Interessarti