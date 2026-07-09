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Perquisizione dei Carabinieri porta al sequestro di cocaina e all'arresto di un 33enne

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Carabinieri Belvedere: denunciato 40enne per ricettazione

Carabinieri Belvedere: denunciato 40enne per ricettazione

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, nel corso di predisposto servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 40enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio.
L’uomo, residente ad Avola, è stato controllato intorno alle 3 di questa notte, all’uscita di Floridia, a bordo di un’autovettura Renault Laguna risultata provento di un furto commesso a Siracusa il 07.07.2026.
L’autovettura è stata restituita al proprietario.

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