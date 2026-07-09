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Perquisizione dei Carabinieri porta al sequestro di cocaina e all'arresto di un 33enne

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La Polizia di Stato sequestra 6 apparecchi da gioco non conformi. Sanzioni per oltre 300 mila euro

La Polizia di Stato sequestra 6 apparecchi da gioco non conformi. Sanzioni per oltre 300 mila euro

CronacaCatania

Proseguono le attività di contrasto al gioco illegale disposte dalla Polizia di Stato in tutto il territorio catanese. Dopo i diversi sequestrati già effettuati, nelle scorse settimane, in diverse zone della città, dal centro a Picanello, i poliziotti della squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato una mirata attività di controllo in un circolo privato, attivo nel quartiere San Cristoforo.
Nel corso dell’attività ispettiva sono stati trovati in funzione 6 apparecchi da gioco, risultati tutti non conformi alla normativa vigente, nonostante fossero a disposizione degli associati presenti all’interno del locale.
Dopo le opportune verifiche, gli apparecchi sono stati sequestrati amministrativamente e al gestore sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo di 303.000 euro.
Si è provveduto anche ad identificare le persone presenti nel circolo e alcuni frequentatori sono risultati non iscritti nel registro soci dell’associazione.
Oltre a ripristinare le condizioni di legalità, le attività di controllo della Polizia di Stato puntano a prevenire forme di incursioni nel settore da parte di interessi economici delle organizzazioni criminali e a tutelare gli ignari avventori da possibili forme di gioco irregolare, prive delle garanzie previste dalla normativa vigente.

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