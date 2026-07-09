La Polizia di Stato sequestra 6 apparecchi da gioco non conformi. Sanzioni per oltre 300 mila euro

Proseguono le attività di contrasto al gioco illegale disposte dalla Polizia di Stato in tutto il territorio catanese. Dopo i diversi sequestrati già effettuati, nelle scorse settimane, in diverse zone della città, dal centro a Picanello, i poliziotti della squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato una mirata attività di controllo in un circolo privato, attivo nel quartiere San Cristoforo.

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati trovati in funzione 6 apparecchi da gioco, risultati tutti non conformi alla normativa vigente, nonostante fossero a disposizione degli associati presenti all’interno del locale.

Dopo le opportune verifiche, gli apparecchi sono stati sequestrati amministrativamente e al gestore sono state comminate sanzioni per un ammontare complessivo di 303.000 euro.

Si è provveduto anche ad identificare le persone presenti nel circolo e alcuni frequentatori sono risultati non iscritti nel registro soci dell’associazione.

Oltre a ripristinare le condizioni di legalità, le attività di controllo della Polizia di Stato puntano a prevenire forme di incursioni nel settore da parte di interessi economici delle organizzazioni criminali e a tutelare gli ignari avventori da possibili forme di gioco irregolare, prive delle garanzie previste dalla normativa vigente.