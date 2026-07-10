Palermo, uomo ucciso a Sferracavallo durante una lite: arrestato il cognato

E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale un 52enne, cognato dell’uomo di 48 anni deceduto ieri dopo una violenta lite in strada a Sferracavallo, località marinara di Palermo. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, l’indagato rientrando a casa, in una palazzina di via Emmanuele Palazzotto, avrebbe notato una finestra aperta, ipotizzando un tentativo di furto da parte del cognato. Così è nata un’accesa discussione, che ha spinto il 48enne a fuggire in strada. L’inseguimento si è concluso circa un centinaio di metri più avanti, in una stradina che porta a via Sferracavallo.

Nel corso della colluttazione, la vittima è rimasta schiacciata dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocata. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Pagliarelli.